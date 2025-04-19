19 апреля, 17:41Происшествия
ВСУ попытались прорваться в районе Демидовки и Поповки в Белгородской области
Фото: AP Photo/Roman Chop
Украинские войска пытались прорваться на территорию России в районах Демидовки и Поповки в Белгородской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с Владимиром Путиным.
"Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена", – отметил он.
По словам Герасимова, отдельные проникшие мелкие группы ВСУ численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Однако российские силы их заблокировали. В настоящее время территория этих районов изолирована, добавил он.
Ранее российские военные пресекли попытку формирований ВСУ прорваться на курском направлении. Украинские войска совершили контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Однако основные силы киевского режима были уничтожены на подступах к хутору Бердин.
При этом потери украинской стороны составили более 150 военнослужащих. Также восстановлению не подлежат 4 украинских танка и 2 боевые машины пехоты.
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