Фото: 123RF/sandsua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц 101 раз нарушили эмбарго о прекращении ударов по объектам энергетики, сообщает РИА Новости.

Подсчет велся с 18 марта по 14 апреля. К примеру, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", ночью 24 марта Украина атаковала с помощью дронов нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а 28 марта противник ударом ракетами HIMARS уничтожил станцию.

Ночью 15 апреля киевский режим совершил налет дронами на жилые дома в Курске. В результате одна женщина погибла и девять человек получили ранения.

Беспилотник ВСУ 14 апреля атаковал Белгородскую область. Дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.