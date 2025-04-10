Четыре человека пострадали при атаке БПЛА по автомобилю в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате удара пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.

"Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.

Глава области пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, добавив, что они получат поддержку и материальную помощь.

Ранее ВСУ атаковали мост между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Происшествие обошлось без пострадавших. Мост был предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.

Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в поселке Конышевка Курской области пострадала женщина. Атака дрона привела к возгоранию хозяйственной постройки, возле которой находилась пострадавшая. Ее доставили с ожогами и травмой руки в Курскую областную больницу.

