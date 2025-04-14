Женщина пострадала в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Женщина пострадала при атаке беспилотника в хуторе Бочанка Волоконовского района Белгородской области. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки доставляют в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

Сам дом оказался частично разрушен после атаки БПЛА. Кроме того, полностью уничтожен огнем находившийся во дворе легковой автомобиль.

Ночью 14 апреля атаке украинских дронов также подверглась Тульская область. Силы ПВО поразили все воздушные цели над территорией региона. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее водитель грузовика погиб в поселке Ракитное Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА. Гладков принес семье погибшего соболезнования от лица всех жителей субъекта.