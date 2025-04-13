Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Водитель грузовика погиб в поселке Ракитное Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"От полученных ранений водитель скончался на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе", – написал он в телеграм-канале.

Гладков принес семье погибшего соболезнования от лица всех жителей субъекта.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что дежурные силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников над регионом. По его словам, осколки дронов упали в поселке Майский и в Белгороде. В результате были повреждены легковой автомобиль и крыша частного дома.

Также беспилотник атаковал частный дом в хуторе Климовое Борисовского района, из-за чего у жилища оказались повреждены крыша и окна.