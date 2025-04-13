13 апреля, 20:15Происшествия
ПВО уничтожили четыре беспилотника над тремя российскими регионами
Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"
Силы ПВО за 13 апреля уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ.
Оборонное ведомство уточнило, что примерно в 12:50 по московскому времени и 14:15 российские бойцы ликвидировали БПЛА над Белгородской областью.
Также с 16:30 до 19:00 ПВО сбили два беспилотника над Курской и Брянской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что система ПВО сработала над Белгородским районом, после чего осколки дронов упали в Майский и в Белгороде. Они повредили легковой автомобиль и крышу частного дома.
Также глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Стародубском округе. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. БПЛА повредил крышу здания.
ВС РФ продвинулся в сторону населенного пункта Горналь в Курской области