ПВО уничтожили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Силы ПВО за 13 апреля уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что примерно в 12:50 по московскому времени и 14:15 российские бойцы ликвидировали БПЛА над Белгородской областью.

Также с 16:30 до 19:00 ПВО сбили два беспилотника над Курской и Брянской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что система ПВО сработала над Белгородским районом, после чего осколки дронов упали в Майский и в Белгороде. Они повредили легковой автомобиль и крышу частного дома.

Также глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Стародубском округе. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. БПЛА повредил крышу здания.