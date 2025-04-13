ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Стародубском округе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате атаки повреждена кровля производственного здания", – написал он в телеграм-канале.

Между тем дежурные силы ПВО сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По словам губернатора субъекта Вячеслава Гладкова, осколки дронов упали в поселке Майский и в Белгороде, из-за чего были повреждены легковой автомобиль и крыша частного дома.

Также в селе Безымено Грайворонского округа FPV-дрон совершил атаку на легковой автомобиль. В результате транспортное средство оказалось повреждено. Помимо этого, беспилотник атаковал частный дом в хуторе Климовое Борисовского района, из-за чего у жилища оказались повреждены крыша и окна.