13 апреля, 19:29Происшествия
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Стародубском округе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Пострадавших нет. В результате атаки повреждена кровля производственного здания", – написал он в телеграм-канале.
Между тем дежурные силы ПВО сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По словам губернатора субъекта Вячеслава Гладкова, осколки дронов упали в поселке Майский и в Белгороде, из-за чего были повреждены легковой автомобиль и крыша частного дома.
Также в селе Безымено Грайворонского округа FPV-дрон совершил атаку на легковой автомобиль. В результате транспортное средство оказалось повреждено. Помимо этого, беспилотник атаковал частный дом в хуторе Климовое Борисовского района, из-за чего у жилища оказались повреждены крыша и окна.
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