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ВС России заставляют ВСУ отступать с помощью тактики Красной армии и современных технологий, передает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что военнослужащие России активно используют дроны для наблюдения за линией фронта. Полученная информация дает возможность российской артиллерии и авиации наносить точные удары по позициям ВСУ, после чего в бой идет пехота.

Также в материале подчеркивается, что наступления армии РФ происходят одновременно или волнами, что позволяет создать эффект снежного кома и заставить противника отступать.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на боле боя, несмотря на выплаченные Киеву сотни миллиардов евро. Он подчеркнул, что ЕС выбрал "ужасную и трагическую" стратегию относительно украинского конфликта. По его словам, сейчас на фронте "Россия продвигается, а Украина отступает".

