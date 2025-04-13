Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Дежурные силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Система ПВО сработала над Белгородским районом. Осколки дронов упали в поселке Майский и в Белгороде, из-за чего были повреждены легковой автомобиль и крыша частного дома. По предварительным данным, в результате этого никто не пострадал, отметил губернатор региона.

"В селе Николаевка Белгородского района от ударов беспилотников огнем уничтожено частное домовладение. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждено здание социального объекта", – добавил Гладков.

Он также обратил внимание, что FPV-дрон совершил атаку на легковой автомобиль в селе Безымено Грайворонского округа. В результате транспортное средство оказалось повреждено. Кроме того, обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Новое Волоконовского района. Там были выбиты окна и разрушена стена в частном доме, а в соседних домах частично повредилось остекление.

"В селе Илек-Кошары Ракитянского района дрон ударил по легковому автомобилю – транспортное средство повреждено. В хуторе Новый Путь в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме, а также посечен осколками находящийся во дворе автомобиль", – уточнил губернатор Белгородской области.

Помимо этого, беспилотник атаковал частный дом в хуторе Климовое Борисовского района, из-за чего у жилища оказались повреждены крыша и окна.

Между тем за ночь на 13 апреля ПВО перехватила и уничтожила 13 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, один дрон был ликвидирован над Белгородской областью. Еще 12 удалось сбить над территорией Ростовской области.

Беспилотники были уничтожены в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском районах Ростовской области. Предварительно, в результате воздушной атаки обошлось без пострадавших среди местных жителей. Разрушений на земле также не выявили.