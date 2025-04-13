13 апреля, 07:35Происшествия
Средства ПВО сбили за ночь 13 дронов над регионами России
Фото: Министерство обороны РФ
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 13 украинских беспилотников над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Один аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области, а остальные 12 дронов – над Ростовской областью.
В Ростовской области вражеские БПЛА были сбиты в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском районах. По предварительным данным, в результате воздушной атаки обошлось без пострадавших среди местных жителей. Разрушений на земле также не выявили.
Ранее украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате удара пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.