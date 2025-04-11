ПВО сбила за полчаса 13 беспилотников в Ростовской и Курской областях

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ в период с 22:00 по 22:30 11 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Девять дронов сбили над Ростовской областью, оставшиеся четыре – над Курской областью.

Ранее мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автомобиль в Горловке в ДНР. Помимо этого, в результате воздушной атаки также были повреждены три жилых дома.

Еще одна атака ВСУ произошла в селе Новая Погощь Брянской области: украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль. В результате удара пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.