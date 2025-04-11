30 БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями за минувшую ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России перехватили 30 украинских беспилотников над территориями двух регионов России, передает Минобороны РФ.

Среди них 25 дронов самолетного типа сбили над территорией Курской области и еще 5 уничтожили в воздушном пространстве Белгородской, отметили в ведомстве.

При этом в результате атаки ВСУ в ДНР пострадал один мирный житель. С БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке. Также оказались повреждены три жилых дома.

Еще четыре человека, включая полугодовалого ребенка, получили ранения при ударе дрона-камикадзе гражданского автомобиля в селе Новая Погощь в Брянской области. Все были оперативно доставлены в больницу, где получили всю необходимую медпомощь.