Возгорание на Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

"Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс", – утверждают там.

Выпуск нефтепродуктов осуществляется в полном объеме, но для этого пришлось задействовать резервные мощности. Кроме того, удалось не допустить разлив нефтепродуктов. Пострадавших в результате ЧП также не было. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего.

Ранее загорелся НПЗ в Уфе. Инцидент произошел в районе печи сжигания. Прибывшие на место происшествия пожарные полностью ликвидировали возгорание.

В результате пострадал один рабочий. Производственная деятельность предприятия находилась в рабочем режиме. Следов беспилотников обнаружено не было.

