Глава Башкирии Хабиров сообщил об отсутствии следов атаки БПЛА на НПЗ в Уфе

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

На месте пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе нет следов атаки дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Радия Хабирова.

"Превышения вредных веществ не зафиксировано. Пострадал один рабочий. Пожар локализован, там остаточные явления есть. Производственная деятельность предприятия находится в рабочем режиме. Никаких следов беспилотников не обнаружено. Сразу кричать, что это атака беспилотников, преждевременно", – подчеркнул он.

Пожар на НПЗ в Уфе произошел в ночь на 3 марта. По предварительным данным, возгорание было выявлено в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов не зафиксировали. На месте была задействована лаборатория для контроля состояния воздуха.

Ранним утром спасатели смогли локализовать пожар на территории НПЗ. Через некоторое время открытое горение ликвидировали. Возгорание может быть связано с технологическим процессом, сообщили в МЧС.

