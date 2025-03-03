Пожарные ликвидировали возгорание на НПЗ в Уфе

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

О пожаре на нефтезаводе стало известно ночью 3 марта. Возгорание выявили в районе печи зажигания. Как отмечали в МЧС, происшествие не несло угрозы для жителей ближайших районов.

Сначала огнеборцы локализовали, а после ликвидировали открытое горение. На месте работали специалисты лаборатории для контроля состояния воздуха, а сотрудники МЧС после проверки заявили, что превышения норм содержания вредных веществ возле предприятия нет.

Пожар может быть связан с технологическим процессом. Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели ведомства уточнят причину возгорания.