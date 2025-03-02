Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе на северо-востоке Москвы

Фото: МЧС России

Огнеборцы ликвидировали пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, в результате возгорания пострадал один человек. Пожар удалось потушить на площади 300 квадратных метров.

Возгорание в двухэтажном здании на улице Добролюбова произошло вечером 2 марта. К тушению привлекались 53 сотрудника и 16 единиц техники. Их действия, по информации МЧС, осложнялись высокой пожарной нагрузкой в помещениях.

До этого пожар произошел на складе в подмосковной деревне Большое Буньково. Его площадь выросла с 3,3 тысячи квадратных метров до 9,5 тысячи "квадратов". Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя несколько часов.

МЧС сообщало, что в здании обрушилась крыша на 2,5 тысячи "квадратов". В помещении находились газовые баллоны, что осложняло тушение.