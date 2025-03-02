Пожар произошел в здании автосервиса на северо-востоке Москвы

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Возгорание произошло в двухэтажном здании автосервиса на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на улице Добролюбова, уточнило ведомство. Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой в помещениях.

"На месте работают 53 сотрудника и 16 единиц техники", – добавила пресс-служба.

Ранее пожар вспыхнул на складе в подмосковной деревне Большое Буньково. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Позже огонь распространился на площадь 7 тысяч "квадратов".

Огнеборцы локализовали возгорание на 9,5 тысячи квадратных метров спустя несколько часов, а после ликвидировали открытое горение. Кроме того, по данным МЧС, в здании на 2,5 тысячи "квадратов" обрушилась кровля.

Как уточняло ведомство, в помещении находились газовые баллоны, что осложняло тушение, к которому привлекли 76 специалистов и 26 единиц техники.