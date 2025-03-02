Склад пластиковой продукции загорелся в Подмосковье на площади 9 тыс "квадратов"

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Хранилище пластиковой продукции загорелось в подмосковной деревне Большое Буньково. Предварительно, площадь возгорания достигает 9 тысяч квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На место уже прибыли пожарные подразделения. Огонь тушат 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС. Силы и средства наращиваются, подчеркнули в ведомстве.

Дальнейшие подробности пожара уточняются.

Ранее крупный пожар площадью 3,5 тысячи "квадратов" произошел на складе на улице Производственной во Владимире. Огонь охватил два помещения склада. Предварительно, никто не пострадал.

Еще один инцидент случился до этого в Бирюлевском дендропарке на юге Москвы, где неизвестный поджег кормушки для птиц, размещенные на деревьях. Из-за возгорания кормушки были полностью уничтожены. Также деревья, на которых они висели, получили серьезные повреждения.