Неизвестный сжег кормушки для птиц в Бирюлевском дендропарке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестный поджег кормушки для птиц, размещенные на деревьях, в Бирюлевском дендропарке на юге Москвы. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

Предварительно установлено, что из-за возгорания кормушки были полностью уничтожены. Также деревья, на которых они висели, получили серьезные повреждения.

Прокуратура контролирует ход и результаты проводимой проверки, а также установление личности злоумышленника и его привлечение к ответственности.

Ранее в Москве осудили двух 16-летних жителей Подмосковья за умышленный поджог автомобиля на западе города. Огонь также повредил две соседние машины. Общий ущерб владельцам трех авто превысил 20 миллионов рублей.