Двое подростков осуждены за поджог автомобиля в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое 16-летних жителей Подмосковья осуждены за умышленный поджог автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент случился 20 июня 2024 года у дома 4 на Большой Филевской улице. Один из подростков наблюдал за окружающей обстановкой, а второй в это время облил горючей жидкостью автомобиль BMW и поджег его.

Огонь также повредил два соседних автомобиля. Общий ущерб владельцам трех автомобилей составил свыше 20 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину.

"Также судом удовлетворен иск одного из потерпевших о возмещении вреда на сумму свыше 9 миллионов рублей", – добавили в пресс-службе.

Подростков признали виновными по статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога") и приговорили к 140 часам обязательных работ. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в поджоге машины, припаркованной на Кантемировской улице. Злоумышленник поджег автомобиль из хулиганских побуждений, уверены правоохранители. Кроме того, огонь повредил и соседний припаркованный автомобиль. Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.

