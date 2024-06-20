Полиция задержала предполагаемого поджигателя автомобиля на Большой Филевской улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на Большой Филевской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ, передает ТАСС.

Мужчину задержали сотрудники ОМВД по Филевскому Парку после звонка из-за возгорания автомобиля. Его доставили в отдел полиции для выяснения мотивов. По данным оперативных служб, машина загорелась на Большой Филевской улице в районе дома 4. Огонь распространился еще на три автомобиля, два из которых полностью выгорели.

В свою очередь, в телеграм-канале прокуратуры Москвы заявили, что в настоящее время установление обстоятельств поджога автомобиля находится на контроле Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, двое несовершеннолетних 2008 года рождения находились около дома Большой Филевской улице. В результате один из них совершил поджог припаркованного "БМВ". В свою очередь, подросток рассказал, что он действовал за обещанное ему неизвестным лицом денежное вознаграждение.

Ранее суд избрал меру пресечения троим подросткам, которые подожгли дом с пенсионеркой в Ступине. В результате хулиганских действий 73-летняя женщина погибла. Двоих обвиняемых поместили под стражу, еще одного отправили под домашний арест.

