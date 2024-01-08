Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik в Петербурге

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Неизвестные подожгли дверь в квартире в Санкт-Петербурге ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова. Он обратился с заявлением в полицию, пишет РИА Новости.

Журналист рассказал, что увидел в инциденте украинский след.

"Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть", – сказал он.

Татаренков добавил, что дома никого не было, однако в квартире горел свет. По словам журналиста, соседка заметила огонь и вызвала сотрудников МЧС.

"У этой истории украинский след <...>. Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать", – заключил Татаренков.

Ранее в СМИ писали, что заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анну Цареву нашли мертвой в квартире жилого дома в Москве. Как уточнили в правоохранительных органах, полиция не обнаружила следов борьбы или признаков насильственной смерти.

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