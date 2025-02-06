Житель Омска поджег 6 дачных домов, в которых ночевал

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Житель Омска обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества после того, как он поджег 6 дачных домов, в которых ночевал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в июне прошлого года. Ранее судимый 35-летний мужчина в нетрезвом виде проникал в дачные дома, расположенные в садовых товариществах "Ветеран" и "Урожай", а после ночевал там, так как не имеет постоянного места жительства. Затем он поджигал объекты.

В результате его действий были полностью сожжены два здания, еще четыре дома получили повреждения. Общий ущерб оценивает в более чем 1,5 миллиона рублей.

В свою очередь, вину злоумышленник признал частично, отрицая поджог одного из домов. Однако его версия случившегося не подтвердилась результатами пожарно-технической экспертизы.

На период рассмотрения Ленинским районным судом дела житель Омска находится под стражей. Ему грозит до 5 лет колонии.

Ранее житель Алтая, находясь в состоянии опьянения, поджег участок своей матери после того, как она запретила ему ехать за спиртным. Выяснилось, что 66-летняя женщина не хотела, чтобы ее сын садился за руль в нетрезвом состоянии. После отказа дать ему ключи от транспортного средства мужчина разозлился, вышел во двор и поджег два рулона сена.

