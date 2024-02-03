Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобилей в Москве

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Полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины, припаркованной на Кантемировской улице в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник из хулиганских побуждений поджег автомобиль, огонь которого перекинулся на рядом стоящую машину. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее в Москве задержали мужчину, который обвиняется в поджоге машин на Профсоюзной улице. Ночью 22 октября 2023 года 37-летний злоумышленник намеренно поджег припаркованный около одного из жилых домов автомобиль. Он почти полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Кроме того, пострадали еще три машины, стоящие рядом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". Ход расследования дела контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

"Московский патруль": полиция ищет виновных в поджоге автомобилей на Профсоюзной улице