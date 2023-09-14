"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину, устроившего три поджога

А в Шатуре задержали мужчину, который будучи пьяным, поджег сразу несколько зданий и нанес ущерб более чем на 93 миллиона рублей.

Как установили полицейские, сначала злоумышленник ночью разбил окно и проник в помещение цеха по изготовлению мебели, поджег вещи и скрылся. Через несколько недель он поджег дом культуры, потом здание домоуправления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

