Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину, устроившего три поджога

"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину, устроившего три поджога

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А в Шатуре задержали мужчину, который будучи пьяным, поджег сразу несколько зданий и нанес ущерб более чем на 93 миллиона рублей.

Как установили полицейские, сначала злоумышленник ночью разбил окно и проник в помещение цеха по изготовлению мебели, поджег вещи и скрылся. Через несколько недель он поджег дом культуры, потом здание домоуправления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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