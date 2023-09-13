Снижения спроса на туры из РФ в Египет после нападения акулы нет – эксперт

Акула вновь напала на человека на одном из египетских курортов. Из-за этого местные власти закрыли сразу несколько пляжей поблизости. Рассказываем подробности ЧП и как произошедшее повлияло на турпоток из России.



Увезли без сознания

Фото: Москва 24

Инцидент произошел 13 сентября на курорте города Дахаб в 100 километрах к северу от Шарм-эш-Шейха. Очевидец Сергей рассказал Москве 24, что пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии.





Сергей очевидец Позже мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с лагуны с гарпуном гонялись за ней около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали.

По данным СМИ, пострадавшая оказалась гражданкой Египта, ее состояние удалось стабилизировать.

После этого власти закрыли на курорте несколько пляжей. Министр окружающей среды Ясмин Фуад поручила сформировать комиссию для оценки ситуации и причин произошедшего, а также создать группу, которая продолжит искать хищника у побережья.

По словам отдыхающих, акулу длиной около трех метров уже замечали на курорте 16 августа, но тогда власти заявили, что она неопасна. Как рассказала РБК туристка Екатерина Новгородова, акулу еще раз увидели в конце августа, но пляж тогда закрывать тоже не стали.

Это уже второй случай за последние три месяца: в июне из-за нападения акулы на пляже в Хургарде погиб россиянин. После этого на части побережья временно запретили купание.



Все чаще и чаще?

Подобные нападения вряд ли повлияют на желание путешественников отправиться в Египет, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России Нападение акул в Красном море происходит нередко. При этом падения спроса в такие моменты на наблюдается, отказов от туров не фиксируем.

Однако, если инциденты повторяются или происходят слишком часто, туроператоры могут кратковременно снизить цены на путевки на 10–20%. Сейчас оснований для этого нет, заключил эксперт.

В свою очередь, ученые считают, что одной из причин нападения акул на человека может быть неосознанное подкармливание хищника. Как объяснил старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, на кораблях повара часто разделывают мясо и рыбу во время фуд-туров, а остатки еды выкидывают за борт.

Другой возможный фактор – корабельные маршруты, по которым везут домашний скот (свиней, баранов, коз): из-за жары некоторые животные умирают, и их выбрасывают в море.





Филипп Сапожников старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Акулы активно идут по фарватеру движения этих скотовозов, а тут массовый выход в море фуд-туровских яхт. И в результате акулы поворачивают в сторону берега, туда, где тоже пахнет кровью. Акулы приходят к берегу, и дальше они начинают искать себе там корм.

Чтобы избежать нападения, специалист порекомендовал не купаться в мутной воде, особенно если рядом есть свалки с пищевыми отходами. Также нельзя плескаться – это привлекает акул, и отходить далеко от берега. Если хищник все-таки приблизился, важно не делать резких движений.

"Не давайте акуле начать кружить вокруг себя. Старайтесь мягко и спокойно уплыть", – подчеркнул эксперт.

Биолог уточнил, что акулы хорошо чувствует страх: именно поэтому при виде хищника нельзя показывать испуг.