В РГО рассказали о нападении акул на катамаран Russian Ocean Way в Тихом океане

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Катамаран российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане атаковали акулы, они повредили судно и чуть не потопили экипаж. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на исполнительного директора томского отделения Русского географического общества, главу берегового штаба Юлию Калюжную.

Капитан экспедиции Станислав Березкин, руководитель Евгений Ковалевский и участник заплыва Винсент Томас Этьен отправились в Коралловое море. Акулы-кукикаттеры атаковали их катамаран 4 сентября в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. Как утверждает Калюжная, нападение хищников длилось сутки, в основном ночью.

После этого, по ее словам, судно повредилось и вода начала попадать в пробоины, поэтому постепенно катамаран подтапливался. Однако российских граждан вытащили спасательные службы у берегов Австралии. Как утверждает Калюжная, если бы не спасатели, то экипаж ушел на глубину вместе с поврежденным судном.

"Сейчас все живы, едут на спасательном судне к Брисбену. Завтра их должны доставить на берег. Пока они чувствуют себя не очень", – отметила глава берегового штаба.

Также она добавила, что экипаж расстроился из-за того, что не смог продолжить экспедицию. Сейчас Калюжная направляется к путешественникам, чтобы обсудить варианты дальнейших действий.

Ранее пятидесятилетняя женщина попала в больницу после нападения акулы на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Департамент парков и зон отдыха города, в свою очередь, подчеркнул, что нападения акул на пляже Rockaway редки.

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