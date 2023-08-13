В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов

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Туристы должны быть осторожны при приближении дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы.

Местные власти отмечают, что дельфины зачастую близко подплывают к берегу во время охоты на мелкую рыбу. Однако в прибрежных водах всегда много отдыхающих. Дельфины привыкают к людям, поэтому понимаю, что они не представляют опасности.

"Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее, туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко", – рассказали в мэрии.

По словам представителей мэрии, опасность появляется из-за того, что дельфины крупного размера и могут во время игры или охоты случайно задеть человека.

Ранее сообщалось, что акула утащила купающегося туриста под воду на пляже курорта Хургада в Египте. По словам очевидцев, после трагедии пляж закрыли. Стало известно, что плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней. Однако этому не придали значения, так как думали, что это дельфин.

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