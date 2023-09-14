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14 сентября, 12:59

Происшествия

Попытка суицида могла стать причиной пожара на Северном бульваре в Москве – СК

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Причиной пожара в квартире на Северном бульваре в Москве, согласно предварительным данным, могла стать предпринятая жительницей дома попытка суицида. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Тем не менее следователи рассматривают и другие версии произошедшего. В частности, не исключено, что хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание, мог поджечь ее знакомый.

Возгорание в квартире дома на Северном бульваре произошло 14 сентября. В результате пожара погибла женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире. Причиной смерти, предположительно, стало отравление продуктами горения

Между тем возможной причиной пожара столичная прокуратура называла действия другой жительницы дома, которая во время ссоры с мужем разлила на пол горючую жидкость и подожгла ее. Женщину в итоге госпитализировали.

В связи со случившимся столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены все необходимые экспертизы, следователи продолжают работать на месте происшествия.

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