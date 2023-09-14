В Госдуме предложили ужесточить оборот оружия в России для мигрантов

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В Госдуме предложили ужесточить правила оборота оружия в России. В частности, предлагается запретить продавать его мигрантам, получившим российское гражданство менее пяти лет назад или в упрощенном порядке. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект был подготовлен с участием лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым.

В документе говорится, что действующее законодательство определяет гражданство как устойчивую правовую связь лица с РФ, выражающуюся в совокупность взаимных прав и обязанностей. Однако для того, чтобы понять истинное отношение нового гражданина к стране, необходимо время, которого не остается в условиях упрощенного порядка, отмечается в проекте.

Запрет предлагается установить на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны и охотничьего оружия.

По словам Миронова, на сегодня в некоторых регионах РФ наблюдается неблагоприятная криминогенная обстановка, которая вызвана засилием мигрантов. Многие из них, как правило, – молодые парни, которые, приехав в Россию, не хотят идти служить в армию РФ. Однако вместе с тем они охотно покупают огнестрельное оружие "для самообороны", добавил депутат.

Миронов также усомнился в том, что мигранты могут обеспечивать сохранность купленного оружия согласно российскому законодательству.

Ранее сообщалось, что в июне и июле этого года в 53 субъектах России было выявлено 217 нелегальных "оружейников". Также была прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

До этого сотрудники ФСБ РФ задержали в Донецке группу граждан, которые прибыли в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы организовать канал незаконной продажи оружия и боеприпасов.