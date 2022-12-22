Литва запретила проживающим в республике россиянам владеть оружием

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Проживающие в Литве граждане России, Белоруссии и других стран, которые, по оценке Вильнюса, не соответствуют критериям европейской и евроатлантической интеграции, не смогут владеть огнестрельным оружием. Соответствующий закон принял комитет Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне, сообщает ТАСС.

Поправки в закон о контроле в сфере оружия и боеприпасов были приняты голосами 112 депутатов при 13 воздержавшихся и 1 голосе против.

"Это необходимо по соображениям национальной безопасности", – заявил председатель комитета Лауринас Касчюнас.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года. Проживающие в Литве россияне и белорусы не смогут покупать и хранить оружие, компоненты оружия, боеприпасы, предназначенные для охоты, спорта, самообороны, коллекционирования, обучения и научных исследований. В течение года они обязаны сдать оружие, в противном случае оно будет конфисковано.

По данным парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, разрешение на владение оружием имеют 294 проживающих в стране гражданина России и 42 гражданина Белоруссии.

Ранее стало известно, что Литва будет спрашивать россиян об отношении к событиям на Украине для получения визы или вида на жительство в стране. Департамент миграции при МВД Литвы подготовил соответствующий опросник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!