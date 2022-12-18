Пентагон рассмотрит возможность расширения сотрудничества с Литвой в сфере разведки

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США рассмотрит возможность расширения сотрудничества с Литвой в сфере разведки. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, консультации между заместителем министра обороны США по разведке Рональдом Малтри и главой оборонного ведомства Литвы Арвидасом Анушаускасом прошли в пятницу, 16 декабря. Стороны обсудили "важность обмена разведывательными данными для информирования лидеров по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Уточняется, что представитель Пентагона назвал Литву стратегическим партнером в разведывательной сфере. Согласно документу, особый интерес для сотрудничества представляют темы соперничества великих держав и трансграничные вопросы, включая безопасность в Арктике и изменение климата.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут конфликта. Так представитель ведомства прокомментировал возможную передачу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву.

До этого в Пентагоне сообщили о расширении программы подготовки украинских военных. Ежемесячно до 500 человек будут проходить обучение на военных объектах США в Европе.

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