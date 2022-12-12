12 декабря, 23:44Политика
В Пентагоне пересмотрят уровень военного присутствия на Украине
Фото: depositphotos/icholakov01
Военное присутствие США на Украине будет пересмотрено на высшем уровне. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщают РИА Новости.
"Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране", – приводит его слова издание.
Уточняется, что чиновник, по соображениям безопасности, не сообщил о том, в какую сторону будет изменена численность контингента США на Украине.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что США не планирует посылать войска на Украину.
До этого СМИ сообщали о том, что Министерство обороны США разрабатывает планы на случай полномасштабной войны с Россией, однако опасается, что из-за поставок оружия Украине боеприпасов может не хватить.
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