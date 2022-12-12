Байден в разговоре с Зеленским подчеркнул приоритеты США по укреплению ПВО Украины

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины во время телефонного разговора с лидером этой страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности, включая объявление <...> о дополнительных боеприпасах и оборудовании на сумму 275 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговора, который состоялся в воскресенье, 11 декабря, Байден подтвердил намерение выделить Киеву 53 миллиона долларов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины, добавили в американской администрации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 275 миллионов долларов, куда войдут средства для укрепления системы противовоздушной обороны, противодействия беспилотникам, боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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