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В МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты будут намеренно подогревать конфликт на Украине до конца 2025 года. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года – это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают", – передает РИА Новости ее слова.

Захарова обратила внимание на то, что в западных СМИ все чаще публикуют информацию о коррупционных махинациях, которые осуществляются под видом выделения средств на помощь Украине.

В свою очередь, американские власти хотят включить еще 37 миллиардов долларов в бюджет на следующий год, большая часть которых, по мнению дипломата, действительно отправится на Украину, а оставшиеся средства окажутся во всемирных банках.

Захарова уверена, что по такому же принципу будет реализовываться контракт на закупку систем ПВО для украинских военнослужащих, сумма которого составляет 1,2 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует передать Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, куда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ЗРК NASAMS.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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