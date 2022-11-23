23 ноября, 20:36Политика
Пентагон назвал содержание нового пакета помощи Киеву
Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
Власти США планируют передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.
В ведомстве уточнили, что в новый пакет войдут противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Вооружения будут направлены Киеву из запасов Пентагона.
Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что если бы США прекратили финансово помогать Киеву, это привело бы к победе России. В частности, рухнуть может украинская экономика.
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