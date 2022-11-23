Пентагон назвал содержание нового пакета помощи Киеву

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Власти США планируют передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

В ведомстве уточнили, что в новый пакет войдут противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Вооружения будут направлены Киеву из запасов Пентагона.

Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что если бы США прекратили финансово помогать Киеву, это привело бы к победе России. В частности, рухнуть может украинская экономика.

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