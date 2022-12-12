Байден заявил, что США не планирует посылать войска на Украину

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США не намерены посылать свои войска на Украину. Об этом этом заявил президент США Джо Байден, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон продолжает отправлять военное снаряжение на миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что США готовятся передать Украине средства для укрепления системы ПВО и противодействия беспилотникам на сумму 275 миллионов долларов. Вашингтон также планировал передать Киеву боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.



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