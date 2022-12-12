Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 декабря, 22:33

Политика

Байден заявил, что США не планирует посылать войска на Украину

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

США не намерены посылать свои войска на Украину. Об этом этом заявил президент США Джо Байден, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон продолжает отправлять военное снаряжение на миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что США готовятся передать Украине средства для укрепления системы ПВО и противодействия беспилотникам на сумму 275 миллионов долларов. Вашингтон также планировал передать Киеву боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Читайте также

политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика