02 марта, 08:44Происшествия
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс кв метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара на складе пластиковой продукции, находящемся в Подмосковье, разрослась до 7 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что к настоящему моменту к тушению огня привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.
О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров, однако позже огонь охватил 5 тысяч "квадратов".
К тому моменту конструкция загоревшегося здания обрушилась на площади 800 квадратных метров.
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