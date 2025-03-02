Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс кв метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе пластиковой продукции, находящемся в Подмосковье, разрослась до 7 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что к настоящему моменту к тушению огня привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.

О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров, однако позже огонь охватил 5 тысяч "квадратов".

К тому моменту конструкция загоревшегося здания обрушилась на площади 800 квадратных метров.