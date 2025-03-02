Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 5 тысяч квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на подмосковном складе пластиковой продукции увеличилась до 5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве также сообщили, что из-за огня обрушилась конструкция здания на площади 800 "квадратов".

О возгорании на складе с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта. Тогда площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сразу принялись тушить огонь. К ликвидации возгорания привлечены 45 сотрудников и 10 единиц техники.