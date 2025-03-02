МЧС: площадь пожара на складе в Подмосковье составила 3,3 тыс кв метров

Фото: Главное Управление МЧС России по Московской области

Площадь возгорания на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Другие подробности пожара пока не приводятся, как и информация о возможных пострадавших в результате возгорания.

Пожар в хранилище пластиковой продукции в подмосковной деревне Большое Буньково вспыхнул утром 2 марта. Изначально сообщалось, что его площадь составляет 9 тысяч "квадратов".

На месте уже находятся огнеборцы. Всего к тушению пожара привлекаются 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС. Силы и средства при этом наращиваются.

Ранее магазин смешанных товаров загорелся в Красноярске. Огонь распространился по всей крыше здания. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 1 тысячу квадратных метров. Еще через несколько часов огонь полностью потушили.