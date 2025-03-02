Пожар на складе в Московской области локализован на площади 9,5 тыс кв метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Московской области, площадь которого составила 9,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве также сообщили, что кровля здания обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

"Внутри помещения – газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение", – добавили в МЧС.

О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта.

Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Однако позже огонь охватил 7 тысяч "квадратов".

Уточняется, что к тушению огня привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.