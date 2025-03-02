02 марта, 10:47Происшествия
Пожар на складе в Московской области локализован на площади 9,5 тыс кв метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Московской области, площадь которого составила 9,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве также сообщили, что кровля здания обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
"Внутри помещения – газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение", – добавили в МЧС.
О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта.
Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Однако позже огонь охватил 7 тысяч "квадратов".
Уточняется, что к тушению огня привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.
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