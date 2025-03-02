Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на складе в подмосковной деревне Большое Буньково ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

О пожаре на складе стало известно утром 2 марта. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Позже огонь развернулся на площади 7 тысяч "квадратов".

Спустя несколько часов пожарные локализовали возгорание на 9,5 тысячи квадратных метров. В помещении находятся газовые баллоны, что осложняло тушение, к которому привлечены 76 специалистов и 26 единиц техники.

Кроме того, по данным ведомства, в здании на 2,5 тысячи "квадратов" обрушилась кровля.