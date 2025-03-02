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02 марта, 12:26

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Прокуратура: причиной пожара на складе в Подмосковье могла стать аварийная работа проводки

Причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы проводки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аварийный режим работы электропроводки мог привести к началу пожара на складе в Подмосковье, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Также пожар могли вызвать неполадки в работе плафона освещения. При этом представители ведомства отметили, что сделать точные выводы о причине возгорания удастся после получения результатов осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта.

Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание удалось на площади 9,5 тысячи "квадратов". При этом кровля здания обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

К тушению огня привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.

Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 7 тыс "квадратов"

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