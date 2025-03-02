Прокуратура: причиной пожара на складе в Подмосковье могла стать аварийная работа проводки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аварийный режим работы электропроводки мог привести к началу пожара на складе в Подмосковье, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Также пожар могли вызвать неполадки в работе плафона освещения. При этом представители ведомства отметили, что сделать точные выводы о причине возгорания удастся после получения результатов осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта.

Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание удалось на площади 9,5 тысячи "квадратов". При этом кровля здания обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

К тушению огня привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.