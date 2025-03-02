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02 марта, 08:52

Происшествия

Специалисты проверят концентрацию вредных веществ в воздухе на пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты отберут пробы воздуха, на основании которых проверят концентрацию вредных веществ в области пожара на складе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что сотрудники лаборатории уже выехали к месту происшествия.

О возгорании на складе в подмосковной деревне Большое Буньково стало известно утром 2 марта. Изначально площадь пожара составляла 3,3 тысячи квадратных метров, однако позже огонь охватил 7 тысяч "квадратов".

К тому моменту конструкция загоревшегося здания обрушилась на площади 800 квадратных метров.

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