8 человек спасены из пожара на юго-западе Москвы

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Спасатели эвакуировали 8 человек из дома во время пожара на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел в подъезде многоэтажного дома на улице Академика Варги. По данным столичного ведомства, трех человек, двое из которых были несовершеннолетними, спасли из квартиры на первом этаже с помощью штурмовой лестницы. Еще одного жильца удалось эвакуировать из подъезда с помощью спасустройсва.

Кроме того, были спасены еще три человека из подъезда и ребенок. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. В работе были задействованы 18 специалистов МЧС России и 5 единиц техники.

В начале февраля спасателями также были эвакуированы 9 человек из жилого дома на улице Вавилова, где произошло возгорание на площади в 20 "квадратов". Всех передали врачам. На месте были задействованы 39 специалистов МЧС и 10 единиц спецтехники. В результате пожар удалось потушить.

