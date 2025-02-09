Женщина и ребенок погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Женщина и ребенок погибли во время пожара в жилом доме в подмосковном городском округе Мытищи. Об этом пишет пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара", – добавили там.

По предварительной версии, возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже жилого дома на Водоводной улице в деревне Афанасово. В результате скончались девочка 2021 года рождения и ее 62-летняя бабушка. Глава семейства был госпитализирован в реанимацию, а его жена и еще одна дочь не пострадали.

Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар в жилом доме в Перми унес жизни четырех человек – погибли мать с сыном и свекровь с дочерью. Трагедия случилась в доме на Болотной улице. Возгорание удалось ликвидировать при помощи 19 единиц техники. О причинах пожара не сообщалось.