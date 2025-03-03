03 марта, 07:55Происшествия
Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано
Фото: телеграм-канал SHOT
Открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану.
По данным ведомства, превышения норм содержания вредных веществ возле предприятия не было обнаружено.
Пожар на НПЗ в Уфе произошел в ночь на 3 марта. По предварительным данным, возгорание было выявлено в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов не зафиксировали. На месте была задействована лаборатория для контроля состояния воздуха.
Ранним утром спасатели смогли локализовать пожар на территории НПЗ. Причины возгорания, а также его площадь не уточнялись. Информации о пострадавших не поступало.