Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано

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Открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану.

По данным ведомства, превышения норм содержания вредных веществ возле предприятия не было обнаружено.

Пожар на НПЗ в Уфе произошел в ночь на 3 марта. По предварительным данным, возгорание было выявлено в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов не зафиксировали. На месте была задействована лаборатория для контроля состояния воздуха.

Ранним утром спасатели смогли локализовать пожар на территории НПЗ. Причины возгорания, а также его площадь не уточнялись. Информации о пострадавших не поступало.

