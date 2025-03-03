Пожарные локализовали возгорание на нефтезаводе в Уфе

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Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе локализован. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Башкортостану.

Причины возгорания, а также площадь пожара пока не уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе стало известно в ночь на 3 марта. Предварительно, возгорание произошло на территории предприятия, в районе печи сжигания.

Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте также работает лаборатория для контроля состояния воздуха.