Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 04:48

Происшествия

Пожарные локализовали возгорание на нефтезаводе в Уфе

Фото: 123RF/svglass

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе локализован. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Башкортостану.

Причины возгорания, а также площадь пожара пока не уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе стало известно в ночь на 3 марта. Предварительно, возгорание произошло на территории предприятия, в районе печи сжигания.

Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте также работает лаборатория для контроля состояния воздуха.

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика