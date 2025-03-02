Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы, в Бутырском районе, загорелся автосервис. Густой дым видно за несколько километров. По данным МЧС, площадь пожара пока 300 квадратных метров. Но уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

По предварительной информации, на первом этаже расположен гараж, в котором на момент возгорания стояли автомобили. На втором этаже находятся административные помещения, в которых могли быть люди. Эта и другая информация пока уточняется.

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