Пламя от природных пожаров перекрыло движение по трассе в Приморье

Природные пожары перекрыли движение по трассе в Приморье. Пламя вплотную подошло к автомобильной трассе в Партизанском районе. Как сообщают местные власти, в общей сложности сухая трава горит на площади в 21 гектар. Рядом находятся восемь населенных пунктов.

Авария произошла на мотогонках в Уфе на чемпионате по ледовому спидвею. Во время заезда один из спортсменов потерял управление и вылетел прямо под колеса соперников, а затем на пилота наехал другой гонщик. Пострадавшего увезли на скорой.

В Воронеже таксист уехал без пассажира. Женщина положила в машину чемодан, а сама хотела сесть с другой стороны. Однако водитель, видимо услышав, что дверь хлопнула, решил ехать.

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